В Калужской области умерла 13-летняя школьница
В четверг, 18 ноября, в социальных сетях появилась информация о смерти 13-летней девочки в поселке Воротынск Бабынинского района.
Автор сообщения написал, что девочку и ее подруг якобы угостили конфетами, после чего школьница умерла, а два других ребенка попали в больницу.
Такие же тревожные новости начали передавать друг другу родители Калуги в чатах.
Эти публикации прокомментировали в правительстве Калужской области.
- Действительно, в поселке Воротынск умер несовершеннолетний ребенок, - заявили в правительстве. - В настоящее время правоохранительными органами выясняются все причины и обстоятельства. На данный момент информации о том, что смерть произошла в результате отравления, нет. Детей, поступивших в больницы с симптомами отравления, на сегодня также нет.
Причины смерти ребенка устанавливаются.
UPD. Следователи назвали причину смерти.
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