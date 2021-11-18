В Калужской области пропал 48-летний мужчина

В городе Балабаново Боровского района пропал 48-летний Игорь ТУЗИНСКИЙ. В четверг, 18 ноября, об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Последний раз мужчину видели 12 ноября. Он вышел из дома и не вернулся.

На данный момент нет информации, где он может находиться.

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего:

Рост – 175 см,

Нормальное телосложение,

Седые волосы,

Серо-голубые глаза.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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