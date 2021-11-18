В Калуге полиция начала проверку после публикации фото девушки в трусах на фоне храма

В среду, 17 ноября, в социальных сетях опубликовали фото девушки, задравшей юбку на фоне Преображенской церкви на улице Смоленской в Калуге. По словам автора сообщения, снимок сама героиня выложила в интернет еще летом, но заметили его только сейчас. Ситуацию нам прокомментировали в управлении МВД по Калужской области.

- Сотрудниками полиции в ходе мониторинга сети Интернет была выявлена фотография девушки на фоне одного из храмов в Калуге, размещенная в открытом доступе, - рассказали 18 ноября в полиции. - Соответствующая информация направлена по территориальности в УМВД России по Калуге. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

Поводом для разбирательства может послужить потенциальное оскорбление чувству верующих. В последнее время по России зафиксировано несколько случаев, когда блогеров наказывали по уголовным статьям за излишний интим на фоне храмов.

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