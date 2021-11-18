В Калуге водитель «Форда» вылетел с дороги на Окскую ветку

В ночь на четверг, 18 ноября, на улице Пролетарской в Калуге произошло ДТП. В аварии пострадал 27-летний мужчина, сообщили нам в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Форда Фокус» ехал по Пролетарской со стороны улицы Ленина и около 00:50 у дома №165 не справился с управлением. Машина вылетела на заброшенную Окскую железнодорожную ветку.

Различные травмы получил 27-летний пассажир «Форда». Кто был за рулем иномарки, сейчас устанавливается.

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