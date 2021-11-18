В Калуге 21-летний мужчина пострадал в столкновении «Фольксвагена» и «Шевроле» на улице Достоевского

Как мы уже рассказывали, вечером в среду, 17 ноября, на перекрестке улиц Достоевского и Рылеева в Калуге столкнулись легковые автомобили «Шевроле» и «Фольксваген». В этом происшествии пострадал 21-летний мужчина, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем «Шевроле Клан» ехала по Рылеева со стороны улицы Дзержинского и не уступила дорогу «Фольксвагену Поло», двигавшемуся со стороны улицы Плеханова. После этого «Фольксваген» отлетел в забор.

Различные травмы получил 21-летний водитель «Поло». Врачи оказали ему помощь на месте.

Лежачий полицейский на Рылеева не остановил водителя «Шевроле».

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