В Калуге «Фольксваген» и «Шевроле» столкнулись на улице Достоевского

Около 22:00 в среду, 17 ноября, ДТП произошло на перекрестке улиц Достоевского и Рылеева в Калуге. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Шевроле» ехал по Рылеева со стороны Дзержинского, а водитель «Фольксвагена» – по Достоевского со стороны Плеханова.

МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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