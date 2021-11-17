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В Калужской области вынесли приговор 26-летней женщине, дочь которой выпала из окна

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2021 15:00 3 1226
В Калужской области вынесли приговор 26-летней женщине, дочь которой выпала из окна

В Калужской области вступил в силу приговор суда 26-летней жительнице Обнинска. Женщину признали виновной в том, что в марте она оставила без присмотра свою пятилетнюю дочь, и ребенок погиб, выпав из окна. В среду, 17 ноября, об этом сообщили в калужском региональном управлении Следственного комитета.

- Мать оставила 5-летнего ребенка на кухне без присмотра, а сама находилась в соседней комнате и слушала музыку в наушниках, не уделив должного внимания безопасности дочери, - заявили в СК. – Девочка залезла на подоконник, открыла створку пластикового окна и упала с высоты 7-го этажа на землю. От полученных повреждений ребенок скончался на месте.

На суде выяснилось, что на окнах стояли запорные устройства, но именно на кухне замок был сломан.

- При этом женщина знала, что ранее ребенок уже залезал самостоятельно на подоконник, и при необходимой внимательности и предусмотрительности должна была и могла предвидеть возможность трагедии, - отмечают следователи.

Жительницу Обнинска приговорили к году исправительных работ. 10% ее зарплаты в этот период будет удерживаться в доход государства.

- Настоятельно рекомендуем взрослым не оставлять ребенка без присмотра, а также со старшими детьми, которые сами являются малолетними, - напоминают в Следственном комитете, - не располагать мебель у окна, исключить возможность самостоятельного доступа ребенка к подоконнику, принять меры к недопущению самостоятельного открывания окна ребенком - закрывать окна на замки, снимать ручки, открывать окно в режиме проветривания.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.11.2021 15:00 3 1226
Тэги: происшествие дети следственный комитет
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