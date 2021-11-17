В Калуге 23-летняя девушка пострадала в столкновении «Фольксвагена» и «Форда»
Около 9:35 во вторник, 16 ноября, в районе пересечения окружной и дороги на деревню Лихун столкнулись легковые автомобили «Фольксваген Пассат» и «Форд Фокус». Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 23-летняя девушка за рулем «Фольксвагена» поворачивала налево в сторону окружной и не пропустила «Форд».
Различные травмы получила сама предполагаемая виновница. Госпитализация ей не понадобилась.
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