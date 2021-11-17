В Калуге четыре автомобиля столкнулись на окружной дороге

Утром в среду, 17 ноября, на окружной дороге в Калуге в районе Грабцево произошло массовое ДТП. Фото выложили в группе «Калуга ДТП».

По предварительным данным, там столкнулись четыре автомобиля, ехавших в сторону Москвы.

Движение на этом участке затруднено.

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