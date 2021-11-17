В Калуге водитель «Лады» врезался в ограждение на улице Кирова

Около 21:40 во вторник, 16 ноября, на улице Кирова в Калуге произошло ДТП. Фото выложили в группе «Дорожный Дозор Калуга».

Еще одно видео с камеры «Безопасного города».

По предварительным данным, в районе перекрестка с улицей Рылеева водитель «Лады», ехавший в сторону сквера Мира, снес металлическое ограждение.

Судя по записи с камеры наблюдения, водитель пытался проскочить между другой легковушкой и троллейбусом, но машину занесло.

Никто из людей не пострадал.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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