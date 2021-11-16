Главная Новости Происшествия
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

Калужская прокуратура проверяет информацию о жестоком обращении с животными на тренировочной станции

Дмитрий Ивьев , Фото: РИА Новости.
Опубликовано: 16.11.2021 12:52 3 840
Калужская прокуратура проверяет информацию о жестоком обращении с животными на тренировочной станции

Во вторник, 16 ноября, прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ поручил организовать проверку информации о жестоком обращении с животными на испытательно-тренировочной станции для охотничьих собак под Калугой.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили нам в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство «РИА Новости» рассказало о зоозащитниках, которые нашли в Калужской области базу, где охотничьих собак натравливают на измученных диких животных. Активисты добиваются возбуждения уголовного дела.

UPD. Ситуацию также прокомментировали в УМВд по Калужской области:

- В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена информация о возможном нарушении закона в отношении животных. Материал передан в территориальные органы полиции для проведения  проверки в соответствии с действующим законодательством.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев , Фото: РИА Новости.
Опубликовано: 16.11.2021 12:52 3 840
Тэги: общество животные происшествие прокуратура
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Комментарии читателей: 3 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Калужане могут выбрать самый удобный для себя способ передачи показаний прибора учета электроэнергии
Танков много не бывает: самое мощное обновление тарифа «Игровой» от «Ростелекома»
Калужская сбытовая компания продолжает установку приборов учета электроэнергии
Кино с деталями: Wink, SYT и искусственный интеллект делают просмотр фильмов еще интереснее
«Ростелеком» приглашает калужан принять участие в образовательном проекте «IT-семья»
Россияне на период нерабочих дней отправились за город
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Все опросы
Новости Обнинска
Новости партнеров
Рекламные видеоролики в 2022 году
Где удобнее всего застраховать жизнь и здоровье?
ТВ онлайн активно наращивает аудиторию

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru