Калужская прокуратура проверяет информацию о жестоком обращении с животными на тренировочной станции

Во вторник, 16 ноября, прокурор Калужской области Константин ЖИЛЯКОВ поручил организовать проверку информации о жестоком обращении с животными на испытательно-тренировочной станции для охотничьих собак под Калугой.

- По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили нам в пресс-службе ведомства.

Ранее агентство «РИА Новости» рассказало о зоозащитниках, которые нашли в Калужской области базу, где охотничьих собак натравливают на измученных диких животных. Активисты добиваются возбуждения уголовного дела.

UPD. Ситуацию также прокомментировали в УМВд по Калужской области:

- В ходе мониторинга сети Интернет была выявлена информация о возможном нарушении закона в отношении животных. Материал передан в территориальные органы полиции для проведения проверки в соответствии с действующим законодательством.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!