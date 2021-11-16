В Калужской области 52-летняя женщина пострадала в перевернувшемся «Хендае»

Как мы уже рассказывали, в понедельник, 15 ноября, на трассе А-108 в Боровском районе вылетел в кювет и перевернулся легковой автомобиль «Хендай Гетц». В этой аварии пострадала 52-летняя женщина, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, она ехала по трассе А-108 и недалеко от деревни Митяево Боровского района не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

С различными травмами женщину увезли в больницу. После оказания помощи врачи отпустили ее домой.

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