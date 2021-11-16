В Калужской области мужчина погиб и два человека пострадали в перевернувшемся «Хендае»

Около 19:20 в понедельник, 15 ноября, в Думиничском районе Калужской области вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Хендай Акцент». Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Авария произошла на 269 километре трассы М3 «Украина» - недалеко от поворота на село Брынь.

По предварительным данным, в результате ДТП погиб 51-летний водитель «Хендая». С различными травмами в сухиничскую больницу госпитализированы 49-летняя женщина и девятилетний мальчик, ехавшие в иномарке.

UPD. В управлении ГИБДД по Калужской области уточнили, что водитель «Хендая» двигался со стороны Калуги, врезался в попутный «Шевроле», а уже потом съехал в кювет и врезался в дерево.

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