В Калуге сотрудники ДПС задержали пьяного водителя «БМВ» на улице Карачевской

Около 3:40 ночи в Калуге на улице Карачевской сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя автомобиля «БМВ». Об этом в понедельник, 15 ноября, рассказали в региональном управлении дорожной полиции.

От 21-летнего мужчины пахло алкоголем. Результат освидетельствования также оказался положительным.

При этом у молодого калужанина не было водительского удостоверения. Ранее его уже лишили прав за езду в нетрезвом виде.

Машину отправили на штрафстоянку.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

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