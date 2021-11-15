В Калужской области два человека пострадали в столкновении четырех грузовиков на трассе М3 «Украина»

Как мы уже рассказывали, массовое ДТП с фурами произошло 15 ноября на 90 километре трассы М3 «Украина» в районе Ворсино. В этой аварии пострадали два человека, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, примерно в 12:22 33-летний водитель «Скания» с полуприцепом «Тонар» двигался со стороны Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в попутную фуру. Большегруз отлетел в «Ивеко», а этот фургон врезался в еще одну фуру «Скания».

Различные травмы получили предполагаемый виновник аварии, которого доставили в реанимацию обнинской КБ№8, а также 47-летний водитель «Ивеко».

По состоянию на 15:00 пробка в сторону Москвы растянулась почти на шесть километров.

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