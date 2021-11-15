В Калужской области массовое ДТП с фурами остановило движение в сторону Москвы на трассе М3 «Украина»

Около 13:10 в понедельник, 15 ноября, на трассе М3 «Украина» в районе Ворсино произошло массовое ДТП. Движение в сторону Москвы полностью остановилось, сообщают очевидцы.

По предварительным данным, в правом ряду столкнулись четыре грузовых автомобиля.

Пробка со стороны Калуги растянулась уже на пять километров.

- МЧС работает, движение перекрыто в Москву полностью, - говорится в сообщении очевидцев.

UPD. Позже ГУ МЧС сообщило, что на трассе столкнулись три фуры «Скания» и грузовик «Ивеко». Пострадали как минимум два человека.

UPD2. Полиция назвала причины ДТП.

Пробка в сторону Москвы растянулась на пять километров.

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