В Калужской области массовое ДТП с фурами остановило движение в сторону Москвы на трассе М3 «Украина»
Около 13:10 в понедельник, 15 ноября, на трассе М3 «Украина» в районе Ворсино произошло массовое ДТП. Движение в сторону Москвы полностью остановилось, сообщают очевидцы.
По предварительным данным, в правом ряду столкнулись четыре грузовых автомобиля.
Пробка со стороны Калуги растянулась уже на пять километров.
- МЧС работает, движение перекрыто в Москву полностью, - говорится в сообщении очевидцев.
UPD. Позже ГУ МЧС сообщило, что на трассе столкнулись три фуры «Скания» и грузовик «Ивеко». Пострадали как минимум два человека.
UPD2. Полиция назвала причины ДТП.
Пробка в сторону Москвы растянулась на пять километров.
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