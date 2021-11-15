В Калуге водитель «БМВ» сбил 25-летнюю девушку на улице Салтыкова-Щедрина

Как мы уже рассказывали, около 17:10 в субботу, 13 ноября, на улице Салтыкова-Щедрина в Калуге сбили пешехода. Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 23-летний водитель легкового автомобиля «БМВ» ехал со стороны улицы Степана Разина в сторону улицы Болдина и у дома №76 сбил 25-летнюю девушку. Она пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Бригада скорой помощи доставила пострадавшую в областную больницу в Анненки. Врачи оказали ей помощь и отпустили домой.

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