В Калужской области 19-летний водитель пострадал в столкновении «Лады» и «Мерседеса»

Как мы уже рассказывали, днем 14 ноября на дороге между Перемышлем и Воротынском столкнулись легковые автомобили «Мерседес» и «Лада». Подробности об этом происшествии в понедельник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, в районе деревни Горки 19-летний водитель «Лады» двигался со стороны села Перемышль, выехал на встречную полосу и врезался в «Мерседес». От удара иномарка вылетела в кювет.

С различными травмами молодого водителя «Лады» госпитализировали в областную больницу в Калуге.

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