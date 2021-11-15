В Калужской области один человек пострадал в перевернувшемся «Хендае»
Около 8:20 утра в понедельник, 15 ноября, на трассе А-108 в Боровском районе вылетел в кювет и перевернулся легковой автомобиль «Хендай Гетц». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Авария произошла рядом с деревней Митяево, недалеко от границы Калужской и Московской областей.
По информации МЧС, в этой аварии пострадал один человек.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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