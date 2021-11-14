В Калужской области один человек пострадал в столкновении «Мерседеса» и «Лады»

Около 15:10 в воскресенье, 14 ноября, на дороге между Перемышлем и Воротынском в районе деревни Горки столкнулись легковые автомобили «Мерседес» и «Лада». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один человек.

От удара «Мерседес» вылетел в кювет.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!