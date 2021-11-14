В Калужской области 39-летний мужчина погиб при пожаре в жилом доме

Вечером в субботу, 13 ноября, на улице Льнозаводской в Медыни сгорел частный жилой дом. На месте происшествия обнаружено тело 39-летнего мужчины, сообщили в воскресенье в управлении Следственного комитета по Калужской области.

- Погибший скончался от отравления углекислым газом. По одной из версий, причиной возгорания явился маломощный тлеющий источник, которым могла быть непотушенная сигарета, - заявили в СК.

Сейчас следствие проводит проверку.

Огонь полностью уничтожил строение. По данным регионального ГУ МЧС, на место происшествия выезжали 10 спасателей.

Фото сгоревшего дома опубликовал СК.

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