В Калуге водитель «БМВ» сбил пешехода на улице Салтыкова-Щедрина

Около 17:05 в субботу, 13 ноября, в Калуге на улице Салтыкова-Щедрина у дома №76 сбили пешехода. Об аварии сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «БМВ» двигался со стороны улицы Степана Разина в сторону улицы Болдина и сбил человека, который пересекал проезжую часть по переходу.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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