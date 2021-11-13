В Калужской области 20-летний водитель «Опеля» сбил женщину на переходе

Как мы уже рассказывали, вечером 12 ноября в Воротынске в ДТП пострадал пешеход. Подробности в субботу сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 20-летний водитель «Опеля Астра» ехал со стороны Калуги и в 18:20 сбил 66-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по переходу.

С различными травмами пенсионерку доставили в больницу.

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