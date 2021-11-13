В Калуге один человек пострадал в столкновении «Ивеко» и «Фиата» на окружной дороге

Около 11:55 в субботу, 13 ноября, на окружной дороге в Калуге столкнулись грузовые автомобили «Ивеко» и «Фиат». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водители двигались в попутном направлении, а причиной аварии стало несоблюдение дистанции.

МЧС сообщает об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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