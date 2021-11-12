В Калужской области водитель «Опеля» сбил пешеходов

Около 18:25 в пятницу, 12 ноября, в Воротынске на улице Центральной сбили пешеходов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, люди попали под автомобиль «Опель Астра».

При этом, как сообщают спасатели, травмы получил один человек.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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