Под Калугой движение на трассе М3 «Украина» остановилось из-за сгоревшей фуры
Около 21:15 на трассе М3 «Украина» в районе развязки с дорогой Калуга – Медынь загорелась фура. Об этом сообщают очевидцы.
Грузовой автомобиль сгорел в правой полосе.
Движение со стороны Москвы существенно затруднено.
Пока нет информации о причинах возгорания.
Никто из людей не пострадал.
Полуприцеп грузовика уничтожен огнем.
Дорожная обстановка на 23:20.
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