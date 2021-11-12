Под Калугой движение на трассе М3 «Украина» остановилось из-за сгоревшей фуры

Около 21:15 на трассе М3 «Украина» в районе развязки с дорогой Калуга – Медынь загорелась фура. Об этом сообщают очевидцы.

Грузовой автомобиль сгорел в правой полосе.

Движение со стороны Москвы существенно затруднено.

Пока нет информации о причинах возгорания.

Никто из людей не пострадал.

Полуприцеп грузовика уничтожен огнем.

Дорожная обстановка на 23:20.

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