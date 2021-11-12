В Калуге жилой дом сгорел на улице Комарова

В пятницу, 12 ноября, на улице Комарова в Калуге сгорел жилой дом №3. Пожар начался около 16:00.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Причины пожара устанавливаются. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

UPD. Позже в ГУ МЧС уточнили, что дом был расселен под снос.

Фото МЧС.

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