В Калуге жилой дом сгорел на улице Комарова
В пятницу, 12 ноября, на улице Комарова в Калуге сгорел жилой дом №3. Пожар начался около 16:00.
По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.
Причины пожара устанавливаются. Сейчас на месте происшествия работают спасатели.
UPD. Позже в ГУ МЧС уточнили, что дом был расселен под снос.
Фото МЧС.
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