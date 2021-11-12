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В Калуге изменили правила перевозки пациентов после скандала с оставленным на холоде 83-летним мужчиной

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.11.2021 14:16 3 1174
В Калуге изменили правила перевозки пациентов после скандала с оставленным на холоде 83-летним мужчиной

Как мы уже рассказывали, 10 ноября в Калуге 83-летнего пациента, прошедшего лечение от COVID-19, медики доставили домой не по тому адресу. В итоге родственники его долго не могли найти, и пожилой человек долгое время оставался на холоде. В пятницу, 12 ноября, эту ситуацию прокомментировал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО.

- Сегодня с утра главный врач больницы «Сосновая роща» Максим Холопов, где проходил лечение пациент, по телефону связался с родственниками и принес извинения от себя лично и сотрудников больницы, - заявил Пахоменко. - Он предложил родственникам встретиться лично, чтобы обсудить ситуацию и понять, по какой причине это произошло, чтобы не допустить подобного в дальнейшем.

Пахоменко поручил пересмотреть правила перевозки пациентов. По его словам, это было оперативно сделано.

- Теперь пациента на долечивание смогут забирать сами родственники, если пациент нуждается в помощи, до дома, квартиры его будет сопровождать медицинская сестра, - заявил министр. - Хочу поблагодарить родственников за сигнал. Это помогает нам улучшать работу системы здравоохранения.

Тем временем

В Калуге врача отстраняют от работы с 16 ноября при наличии медотвода от вакцинации. Подробности.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.11.2021 14:16 3 1174
Тэги: происшествие здравоохранение константин пахоменко максим холопов
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