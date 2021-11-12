В Обнинске водитель «Фольксвагена» сбил мужчину с ребенком

Около 7:55 утра в пятницу, 12 ноября, на проспекте Ленина в Обнинске сбили двоих пешеходов. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля «Фольксваген» сбил 30-летнего мужчину с ребенком, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших доставили в Клиническую больницу №8.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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