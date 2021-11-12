В Калужской области четыре человека пострадали в столкновении «Лады» и «Фиата»

Как мы уже рассказывали, днем 11 ноября на дороге между Калугой и Малоярославцем в районе деревни Гончаровка столкнулись легковые автомобили «Лада» и «Фиат». По уточненной информации управления ГИБДД по Калужской области, в этой аварии пострадали четыре человека.

По предварительным данным, 22-летний водитель «Лады» двигался в сторону Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Фиат».

Различные травмы получили 62-летний водитель «Фиата», его 53-летняя пассажирка, а также два пассажира «Лады» - 56-летний мужчина и 54-летняя женщина.

Водитель «Фиата» от госпитализации отказался, а троих пассажиров положили в травматологическое отделение областной больницы в Анненках.

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