Калужанин пожаловался, что медики высадили 83-летнего пациента на холоде не по тому адресу

В четверг, 11 ноября, калужанин пожаловался в соцсетях, что его 83-летнего родственника выписали из больницы, но отвезли не по тому адресу. По словам мужчины, пожилой человек растерялся, не знал куда идти и замерз.

- Он замерз на улице, очень замерз, - говорится в сообщении калужанина. - Он не может говорить. Он находится в шоковом состоянии. Просто чудо, что мы его нашли, получилось случайно. Если бы не эта случайность, возможно, этой же холодной ночью его не стало бы.

Ситуацию прокомментировали в министерстве здравоохранения Калужской области.

- Мы проверили информацию по данному случаю, - заявили в Минздраве. - Изначально пациент сообщил свой верный адрес, но в микроавтобусе он попросил водителя отвезти его по другому адресу. Что водитель и сделал, доставил по названному адресу и высадил.

После этого родственники позвонили в приемный покой и рассказали, что их дедушки нет дома.

- Сотрудник приемного покоя оперативно выяснил, куда был доставлен пациент, и медсестра больницы нашла пациента и сопровождала его до приезда родственников, - уверяют в Минздраве. - Лечащим врачом были принесены извинения родственникам.

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