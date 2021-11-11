В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Лады» и «Фиата»

Около 14:20 в четверг, 11 ноября, в деревне Гончаровка Малоярославецкого района произошло лобовое ДТП. Там столкнулись легковые автомобили «Лада» и «Фиат», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, в аварии пострадали два человека.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото с места аварии.

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