В Калужской области два человека пострадали в столкновении «Лады» и «Фиата»
Около 14:20 в четверг, 11 ноября, в деревне Гончаровка Малоярославецкого района произошло лобовое ДТП. Там столкнулись легковые автомобили «Лада» и «Фиат», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, в аварии пострадали два человека.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото с места аварии.
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