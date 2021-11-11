В Калуге женщина пострадала в столкновении трех автомобилей на улице Чичерина
Около 12:30 в четверг, 11 ноября, на улице Чичерина в Калуге столкнулись три автомобиля. Фото с места происшествия опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель «Мазды» врезался в «Ладу Ларгус», а эта машина отлетела в еще одно припаркованное авто.
На данный момент известно, что травмы получила 70-летняя пассажирка «Мазды».
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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