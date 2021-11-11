В Калужской области 27-летний мужчина пострадал в вылетевшем в кювет «Фольксвагене»

В ночь на четверг, 11 ноября, в Износковском районе Калужской области рядом с деревней Терехово в кювет вылетел автомобиль «Фольксваген». Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.

Различные травмы получил 27-летний пассажир «Фольксвагена».

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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