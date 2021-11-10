В правительстве опровергли информацию о взрыве самолета над Калугой

Вечером в среду, 10 ноября, в социальных сетях появилась информация о взрыве самолета над Калугой. Однако это сообщение оказалось фейком, сообщили в правительстве Калужской области.

- Якобы недалеко от города бомбардировщик совершил жесткую посадку, 3 человека погибли. На видео, которое распространяют по сети, взрыв в кафе в Казахстане, - пояснили в правительстве.

Опровергло сообщение о каком-либо инциденте с самолетом в нашем регионе и МЧС.

Напомним, в марте нынешнего года в Калужской области три человека погибли при срабатывании катапульт военного самолета.

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