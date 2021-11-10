Опубликовано видео ДТП с перевернувшейся в Калуге скорой помощью

Как мы уже рассказывали, около 10 утра в среду, 10 ноября, на перекрестке улиц Суворова и Плеханова в Калуге столкнулись легковой автомобиль «Ниссан» и «Форд Транзит» скорой помощи. Водитель «Ниссана» предоставил нашей редакции запись с регистратора с моментом аварии.

Легковушка двигалась по улице Плеханова со стороны улицы Кирова. Водитель скорой двигался по Суворова.

Судя по записи, скорая помощь выехала на перекресток на красный сигнал светофора.

- Как я мог его увидеть? – задается вопросом водитель «Ниссана». – Сирену стало слышно только тогда, когда я уже заезжал на пешеходный переход.

По словам мужчины, он двигался со скоростью примерно в 40 км/ч.

- Если бы ехал быстрее, живым бы вряд ли остался, - говорит калужанин.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

В управлении ГИБДД по Калужской области ранее сообщали, что в аварии никто не пострадал. В машине скорой помощи не было пациентов.

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