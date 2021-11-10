В Калужской области троих пешеходов сбили за день

Во вторник, 9 ноября, в Калужской области в ДТП пострадали три пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

В Людиново около 5:45 утра у дома №115 на улице Маяковского женщину сбил 55-летний водитель «Рено». Пострадавшая попала в больницу.

В Обнинске на улице Курчатова в 7:45 на переходе 63-летний водитель «Рено» сбил 58-летнюю женщину. Она также доставлена в больницу.

А в Калуге в 13:35 44-летняя женщина за рулем «Опель Корса» с Жукова поворачивала налево на Энгельса в сторону улицы Тульской и сбила 39-летнюю женщину. Пострадавшей госпитализация не понадобилась.

Точные обстоятельства происшествий устанавливаются.

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