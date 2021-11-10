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В Калужской области двоих пропавших детей нашли в подъезде

Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 10.11.2021 12:59 0 222
В Калужской области двоих пропавших детей нашли в подъезде

Как мы уже рассказывали, 9 ноября в городе Балабаново Боровского района ушли гулять и не вернулись домой двое детей – брат и сестра 11 и 12 лет. Их удалось найти живыми утром 10 ноября. Подробности сообщили в УМВД по Калужской области.

- Руководством территориального органа внутренних дел было принято решение о подъеме по тревоге всего личного состава отдела полиции, - рассказали в УМВД. - Из прибывающих к месту службы сотрудников полиции оперативно формировались поисковые группы, которым обозначались сектора поиска в пределах населенного пункта.

Около 8 утра брата и сестру нашли в подъезде одного из жилых домов Балабаново.

- По предварительной информации, каких-либо противоправных действий со стороны третьих лиц в отношении них не совершалось, - подчеркнули в полиции.

Проверка по данному происшествию продолжается.

Также инцидентом занялось калужское региональное управление Следственного комитета. Там выясняют обстоятельства ухода из дома детей.

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Дмитрий Ивьев , Фото: из архива KP40.ru.
Опубликовано: 10.11.2021 12:59 0 222
Тэги: происшествие дети лиза алерт
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