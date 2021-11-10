В Калуге скорая помощь перевернулась в ДТП на улице Суворова

Утром в среду, 10 ноября, на перекрестке улиц Суворова и Плеханова в Калуге столкнулись автомобиль скорой помощи и легковой «Ниссан».

От удара скорая перевернулась.

Движение в районе этого перекрестка существенно затруднено.

Как рассказала нам главный врач калужской скорой помощи Анна ЧЕРНОВА, медики ехали на экстренный вызов с включенным спецсигналом.

– Две машины пропустили скорую помощь, а третья – нет, – пояснила Чернова.

Никто из людей не пострадал. Пациентов в карете скорой помощи в момент аварии не было.

В УГИБДД по Калужской области уточнили, что «Форд» скорой ехал по Суворова в сторону Рылеева, а «Ниссан Жук» - по Плеханова. За рулем легковушки был 36-летний мужчина. Водителю скорой 58 лет.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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