Опубликовано видео ДТП с полицейским автозаком на дороге Калуга – Медынь

Полицейский автозак попал в ДТП на дороге Калуга – Медынь в районе Акатово. Авария произошла 8 ноября. А в группе «Дорожный Дозор Калуга» выложили запись с регистратора, на которую попал момент аварии.

Судя по этим кадрам, водитель полицейского авто двигался в сторону Полотняного Завода и выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Там в него врезался легковой автомобиль «Шевроле», водитель которого направлялся в сторону Товарково. От удара автозак перевернулся.

По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека.

В УМВД по Калужской области нам сообщили, что обстоятельства ДТП устанавливаются и проводится проверка.

Запись с регистратора.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!