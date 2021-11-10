Опубликовано видео ДТП с полицейским автозаком на дороге Калуга – Медынь
Полицейский автозак попал в ДТП на дороге Калуга – Медынь в районе Акатово. Авария произошла 8 ноября. А в группе «Дорожный Дозор Калуга» выложили запись с регистратора, на которую попал момент аварии.
Судя по этим кадрам, водитель полицейского авто двигался в сторону Полотняного Завода и выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Там в него врезался легковой автомобиль «Шевроле», водитель которого направлялся в сторону Товарково. От удара автозак перевернулся.
По предварительным данным, в ДТП пострадали четыре человека.
В УМВД по Калужской области нам сообщили, что обстоятельства ДТП устанавливаются и проводится проверка.
Запись с регистратора.
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