В Калужской области найдены живыми двое пропавших детей

Около 9 утра в среду, 10 ноября, в Калужской области нашли живыми двоих детей, пропавших накануне в Балабаново. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

Как мы уже рассказывали, брат и сестра 11 и 12 лет ушли гулять и не вернулись 9 ноября.

Пока не уточняется, где они были все это время.

- Детей нашли. Живы и здоровы. Находятся в безопасности, - заявили также в правительстве Калужской области.

На поиски выезжали волонтеры из разных городов.

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