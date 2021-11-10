В Калужской области найдены живыми двое пропавших детей
Около 9 утра в среду, 10 ноября, в Калужской области нашли живыми двоих детей, пропавших накануне в Балабаново. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Как мы уже рассказывали, брат и сестра 11 и 12 лет ушли гулять и не вернулись 9 ноября.
Пока не уточняется, где они были все это время.
- Детей нашли. Живы и здоровы. Находятся в безопасности, - заявили также в правительстве Калужской области.
На поиски выезжали волонтеры из разных городов.
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