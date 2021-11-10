В Калужской области пропали двое детей
Во вторник, 9 ноября, в городе Балабаново Боровского района ушли гулять и не вернулись домой двое детей – 11-летняя девочка и ее 12-летний брат. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».
Волонтеры собираются для поисков в Балабаново.
Пока нет информации, где могут находиться дети.
Если у вас есть какая-либо информация о пропавших детях, звоните по телефонам 112 или 8807005452.
UPD. Детей нашли живыми.
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