Правительство Калужской области прокомментировало избиение девочки в Боровске

Во вторник, 9 ноября, в социальных сетях появилось видео об избиении девочки в Боровске. Ситуацию прокомментировали в правительстве Калужской области.

- Данное видео было снято в декабре прошлого года, - пояснили в правительстве. - Девочке были нанесены телесные повреждения. Сейчас с ее здоровьем все в порядке. Несовершеннолетние, которые наносили телесные повреждения, и их семьи поставлены на учет как находящиеся в социально опасном положении. Также для них разработана программа индивидуально-профилактической работы. Законные представители несовершеннолетних привлечены к административной ответственности.

Чиновники пояснили, что дети, участвовавшие в избиении, посещают школьного психолога. Главная зачинщица переведена в другую школу.

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