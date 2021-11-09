В Калужской области три человека пострадали в ДТП с коровой

Около 17:40 в понедельник, 8 ноября, в Мосальском районе автомобиль «Лада Ларгус» сбил корову. ДТП произошло на дороге Вязьма – Калуга – Мосальск, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, животное вышло на дорогу, и 34-летний водитель не успел затормозить. После столкновения машина загорелась.

Различные травмы получили три человека – водитель, 41-летний мужчина и 54-летняя женщина. Всех их госпитализировали, рассказали в УГИБДД по Калужской области.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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