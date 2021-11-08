В Калужской области женщина и четырехлетний мальчик пострадали в перевернувшемся «Хендае»

В понедельник, 8 ноября, стали известны подробности о ДТП, произошедшем 5 ноября на дороге Калуга – Тула.

По предварительным данным УГИБДД по Калужской области, рядом с деревней Песочня Перемышльского района вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Хендай Солярис». За рулем находился 41-летняя женщина. В полиции считают, что она не справилась с управлением при повороте направо.

Различные травмы получили два пассажира – 29-летняя женщина и четырехлетний мальчик. Ребенка госпитализировали в детскую областную больницу.

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