В Калуге водитель «Фольксвагена» переехал лежавшую на дороге женщину

Как мы уже рассказывали, человек пострадал в ДТП на улице Механизаторов в Калуге в ночь на 7 ноября. Подробности об этой аварии сообщили в понедельник в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 60-летний водитель «Фольксваген Поло» примерно в 3:15 у дома №26 наехал на 37-летнюю женщину, которая лежала на проезжей части на середине дороги.

С различными травмами женщину доставили в областную больницу. Врачи оказали ей помощь. Госпитализация не понадобилась.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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