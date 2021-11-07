6 ДТП произошло в Калужской области за сутки

Шесть ДТП произошло за сутки в Калужском регионе, по данным ГУ МЧС.

Суббота, 6 ноября

В Дзержинском районе на 21 километре трассы «Калуга-Медынь» столкнулись «ВАЗ-2114» и «Опель Астра».

- Сообщение о ДТП поступило в 7 часов 52 минуты, - уточняют спасатели.

Пострадали несколько человек.

Трасса "Калуга-Медынь".

В 18 часов на 116 километре трассы М3 «Украина» под Малоярославцем столкнулись «Тойота» и «Джили». Пострадал один человек.

Малоярославецкий район.

Примерно в 15:10 под Боровском на 406 километре трассы А108 произошло ДТП «Рено» и «Бриллианс». Есть пострадавший.

Боровский район.

Воскресенье, 7 ноября

В полночь в Калуге на Тульской улице столкнулись «Ауди» и «семерка». По предварительной информации, один человек пострадал.

Тульская улица, Калуга.

В 3 часа ночи на улице Механизаторов в Калуге «Фольксваген» сбил пешехода.

Улица Механизаторов, Калуга.

В Мещовском районе на 233 километре трассы М3 «Украина» в 8 утра столкнулись фура с легковушкой «Митсубиси». Один человек получил травмы.

ДТП с фурой под Мещовском.

Подробности аварий пока расследуются.

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