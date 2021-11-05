В Калуге в аварии погиб один человек

Поздно вечером в четверг, 4 ноября, областное МЧС сообщило о дорожно-транспортном происшествии в Калуге. На улице Зеленая в микрорайоне Малинники произошло столкновение автомобилей «Киа Рио» и «Лада Гранта».

- Машина «Лада Гранта» врезалась в столб. Есть пострадавшие, - говорится в сообщении.

Позднее появилась информация об одном погибшем в ДТП.

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