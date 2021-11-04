Два маленьких ребенка пострадали в аварии в Калужской области

По сообщению ГУ МЧС по Калужской области, в среду, 3 ноября, около восьми часов вечера произошла авария в Дзержинском районе, на 22 километре автодороги «Калуга-Медынь». Столкнулись легковой автомобиль «Тойота Королла» и грузовик «МАН».

Машины столкнулись лоб в лоб. Различные источники сообщают о том, что в результате дорожного транспортного происшествия пострадали два маленьких ребенка.

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