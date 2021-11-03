В Обнинске «Лада» врезалась в дорожный знак на проспекте Ленина
Утром в среду, 3 ноября, в Обнинске на проспекте Ленина машина «Лада Калина» протаранила дорожный знак. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, ДТП произошло около 11:28. Спасатели подчеркнули, что пострадал один человек.
Обстоятельства аварии сейчас уточняются.
Тем временем
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